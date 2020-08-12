Atık jiletler toplanıp geri dönüşüm olacak

ANTALYA Kepez Belediyesi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Berberler Odası işbirliğinde atık jiletlerin çöpe atılmaması ve bir kutu içerisinde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için 'Atık Jilet Toplama Kampanyası' projesini hayata geçirdi. Kampanyanın tanıtımını Kültür Mahallesi'ndeki bir berber salonunda yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sağlık açısından önem arz eden, hem de sıfır atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağlayacak proje hakkında bilgi verdi. Başkan Tütüncü, "Artık berberlerimizin kullandığı jiletler herhangi bir biçimde bir başka yerlerde birikmeyeceği ve toplanmayacağı için tek bir noktada ve kontrollü bir biçimde hijyenik olan bu kutularda biriktirilecek" ifadelerini kullandı.