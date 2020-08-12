Bir annenin en acı mutluluğu

ANTALYA'DA doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 2.5 yaşındaki minik Ata, yutkunamadığı için takılan trakeostomiden 4 ay sonra ilk kez ağladı. Geçirdiği operasyon sonrası sesi kısılan oğlunun ağlama sesiyle uykusundan uyanan anne Ceylan Özdemir, o anları videoya kaydetti.Ceylan Özdemir, yaşadığı duygu yüklü anları anlattı. Oğlunun ses çıkartabilmesi ve derdini anlatabilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ceylan Özdemir, "Bu geçen sürede Ata'nın sesini duyamıyoruz diye çok üzülmüştük. Sesiyle uyandırdı beni. O güzel sesini duyabildik. Hayatımda duyduğum en muhteşem sesti. Bir gün oğlumun ağlayıp, onun o sesine sevineceğim, bununla mutlu olacağım hiç aklıma gelmezdi. Şimdi en büyük hayalim onun sesinin devam ettirmesi. Şimdi yine arada sesler çıkartıyor ve dünyanın en mutlu annesi ben oluyorum. Allah kimseyi evladının sesinden mahrum etmesin" diye konuştu. Ata, 2.5 yıllık süreçte birçok kez yoğun bakıma kaldırılırken, bu zorlu süreçleri atlatmayı başardı. Minik savaşçının gösterdiği direnç doktorları bile şaşırttı.