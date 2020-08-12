Çalışmaya mola yok

eni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayanKırmızı beyazlılar kampın ilk antrenmanını Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda izinli futbolcular, Gustavo Blanco ve Amilton, tedavisi devam eden Lukas Podolski ve Serdar Gürler yer almadı. İSPANYA'DAN İLGİÖzellikle Gustavo'nun kampta olmaması transfer iddialarını da artırdı.Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Malaga'da gösterdiği performansla İspanya'da iz bırakan golcü futbolcu için Leganes, Rayo Vallecano ve Tenerife'nin ilgilendiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı formayla geçtiğimiz sezon toplamdaDiğer taraftan Antalyaspor'un transferde ismi Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan Adis Jahovic'e transfer için vize çıkmadı.Devre arasında transfer edilen Makedon golcü, bu sezon 38 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Yeni sezona daha güçlü kadro oluşturmak için revizyon yapan kırmızı beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Serdar Gürler ve Orgill ile anlaşan Nuri Şahin'le görüşmeleri sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, transferde stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor.Ağustos'a kadar burada hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı beyazlılar, bir günlük iznin ardından 18-28 Ağustos tarihlerinde kendi tesislerinde çalışmalarına devam edecek. Antalyaspor 2 günlük izin sonrası İstanbul'da 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivassspor'un katılımıyla düzenlenecek olan 4'lü turnuvaya katılacak. Turnuvada ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olan kırmızı beyazlılar daha sonra, final yada 3'üncülük karşılaşmasına çıkacak. 6 Eylül'de Antalya'ya dönecek olan Antalyaspor, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarına tesislerinde devam edecek