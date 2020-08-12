Çalışmaya mola yok

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eni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayan Fraport TAV Antalyaspor, birinci etap kamp çalışmasına Afyonkarahisar'da başladı.
Kırmızı beyazlılar kampın ilk antrenmanını Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda izinli futbolcular, Gustavo Blanco ve Amilton, tedavisi devam eden Lukas Podolski ve Serdar Gürler yer almadı. İSPANYA'DAN İLGİ
Özellikle Gustavo'nun kampta olmaması transfer iddialarını da artırdı. Geçen sezon Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Arjantinli oyuncuya İspanya'dan 3 talip birden çıktığı iddia edildi.
Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Malaga'da gösterdiği performansla İspanya'da iz bırakan golcü futbolcu için Leganes, Rayo Vallecano ve Tenerife'nin ilgilendiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı formayla geçtiğimiz sezon toplamda 31 maça çıkan Gustavo, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
JAHOVİC'E İZİN YOK
Diğer taraftan Antalyaspor'un transferde ismi Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan Adis Jahovic'e transfer için vize çıkmadı. Takımda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki forvetin ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi.
Devre arasında transfer edilen Makedon golcü, bu sezon 38 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Yeni sezona daha güçlü kadro oluşturmak için revizyon yapan kırmızı beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Serdar Gürler ve Orgill ile anlaşan Nuri Şahin'le görüşmeleri sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, transferde stoper, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
TURNUVADA İLK RAKİP FENERBAHÇE
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Ağustos'a kadar burada hazırlıklarına devam edecek olan kırmızı beyazlılar, bir günlük iznin ardından 18-28 Ağustos tarihlerinde kendi tesislerinde çalışmalarına devam edecek. Antalyaspor 2 günlük izin sonrası İstanbul'da 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivassspor'un katılımıyla düzenlenecek olan 4'lü turnuvaya katılacak. Turnuvada ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olan kırmızı beyazlılar daha sonra, final yada 3'üncülük karşılaşmasına çıkacak. 6 Eylül'de Antalya'ya dönecek olan Antalyaspor, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarına tesislerinde devam edecek