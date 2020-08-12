Filede heyecan ekimde başlıyor

VOLEYBOLDA 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) YouTube kanalından canlı yayımlanan organizasyonla canlı olarak yapıldı. Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu'nda 1'inci devre karşılaşmaları2'nci devre maçlarıtarihlerinde oynanacak. TVF Kadınlar 1'inci Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un da rakipleri belli oldu.yer alan kırmızı beyazlılar, OSN Teknik Koleji Gençlik, Bolu Belediyespor, Adam Voleybol, Numune Gençlik, Merinos- Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Pursaklar Voleybol İhtisas, Sakarya Voleybol, Nevşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyespor ile bir üst lig için yarışa girecek.