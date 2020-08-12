Filede heyecan ekimde başlıyor

VOLEYBOLDA 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) YouTube kanalından canlı yayımlanan organizasyonla canlı olarak yapıldı. Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu'nda 1'inci devre karşılaşmaları 11 Ekim-19 Aralık 2020,
2'nci devre maçları 23 Ocak-3 Nisan 2021
tarihlerinde oynanacak. TVF Kadınlar 1'inci Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un da rakipleri belli oldu. B Grubu'nda
yer alan kırmızı beyazlılar, OSN Teknik Koleji Gençlik, Bolu Belediyespor, Adam Voleybol, Numune Gençlik, Merinos- Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Pursaklar Voleybol İhtisas, Sakarya Voleybol, Nevşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyespor ile bir üst lig için yarışa girecek.