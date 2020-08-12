Havada, karada denizde denetim

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Antalya'da bugün maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Işıklar Caddesi üzerindeki denetimlere Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan katıldı. Denetim yapılan yerdeki müşterilere ve çalışanlara maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları hakkında uyarıda bulundu. Yazıcı, sokaktaki turistlerle de sohbet etti.Vali Ersin Yazıcı, denetimlerde gördüğü tablonun olumlu olduğunu söyledi. Antalya'nın koronavirüs salgını konusunda güvenli bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Tüm işletmelerimizin devletin koymuş olduğu kurallara uygun bir şekilde hizmet ürettiğini gözlemliyoruz. Şehrin her noktasında kaymakamlıklarımız, birimlerimiz denetimlerini yapıyor. Pandeminin tüm kural ve kaidelerine bu şehirde titizlikle uyuluyor" dedi. Yazıcı tüm dünyaya da 'Antalya'ya güvenle tatile gelebilirsiniz' mesajı verdi.