İbradı’dan bir sürgün hikayesi

BİR ilginç sürgün vakası ise Antalya'nın İbradı ilçesinde yaşandı. CHP'li Başkan Serkan Küçükkuru, son yerel seçimde DSP'den aday olarak kendisine rakip olan Mustafa Kozanoğlu'yu 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı Belediyesi'ne gönderdi. Kozanoğlu, kararın iptali için Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı'ya gönderilmesinin Anayasa güvencesindeki seçme ve seçilme hakkının kullanılmasına yönelik bir cezalandırma niteliğinde olduğunu belirtti. Kozanoğlu'nun başvurusu üzerine Antalya Bölge İdare Mahkemesi, görevlendirmede Kozanoğlu'nun muvafakatinin alınmadığı ve görevlendirmede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu olan işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme kararının ardından Kozanoğlu, İbradı Belediyesi'ndeki görevine tekrar başladı. Mustafa Kozanoğlu, 1994 yılında göreve başladığı İbradı Belediyesi'nde işçi ve memur kadrosunda çalıştı ve 2014 yılı sonrasında yazı işleri, fen işleri müdürlüklerinin yanı sıra kısa süreli başkan yardımcılığı görevinde bulundu.