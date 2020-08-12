Kadına ‘çifte’ şiddet

ANTALYA'DA şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan kadını savunan avukat Bengisu Başak Okuyan, duruşma sonrası müvekkilinin kayınpederi S.B. (77) tarafından darp edildi. Olay 4. Aile Mahkemesi'nde yaşandı. Okuyan'ın şikayeti üzerine S.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından S.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itiraz üzerine S.B, bir süre sonra serbest bırakıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S.B. hakkında 'kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması' suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 27 yaşındaki avukat Okuyan, "Şiddet gören bir kadının avukatıyken şiddet gören müşteki durumuna düşmek gerçekten acı verici. Şiddet gören kadını korumaya çalışırken, şiddete maruz kaldım. Bundan sonraki süreçte müvekkilimi daha güçlü savunmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.