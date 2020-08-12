Kurtulmak için iftira atıyor

ANTALYA'DA geçtiğimiz yıl 6 Ekim tarihinde ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın (51) yargılanmasına devam edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cinayetten sonra ilk kez Celil Dumanlı'nın eşi S.D. ifade verdi.Eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşadığını da belirten S.D. eşinin kendisine iftira attığını söyledi. Cinayetten 4 ay önce de Erzurum'daki annesinin mezarına ziyarete gitmek için eşinden para isteyince evden kovulduğunu anlattı. Öldürülen Bayram Kır ile hiç şekilde telefonla veya yüz yüze görüşmesinin olmadığını belirten 2 çocuk annesi S.D., "Ben cinayetten 4 ay önce Antalya'dan ayrılmıştım. İki engelli çocuğum var. Onlara bakmaya çalışıyorum. Eşim cezadan kurtulmak için bana iftira atıyor hakim bey" dedi.Celil Dumanlı ise sık sık eşinin sözünü keserek olayın namus meselesi olduğunu söylemeye çalıştı. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Celil Dumanlı, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü Bayram Kır'ın evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oturduğunu görünce evden silahını alarak Kır'a saldırdı. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı. Bayram Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş etti.