Şimşek’in yeni yıldızı Brezilyalı Davidson

Süper Lig'de geçen sezon 5'inci olarak dikkat çeken AytemizÖzellikle hücum alanında büyük bir değişim yaşaması beklenen turuncu yeşilli takımda son transfer haberi Portekiz'den geldi.Portekiz basınında yer alan haberde Alanyaspor'un Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson da Luz Pereira'yı kadrosuna kattığı açıklandı. Haberde konuyla ilgili Davidson'un görüşlerine de yer verildi.Kanatlarda görev alan 29 yaşındakiDavidson, takımıyla son 2 sezonda81 maçta görev aldı. 29 yaşındaki futbolcubu maçlarda 18 gol atıp, 12 deasist yaptı.