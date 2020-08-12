Şimşek’in yeni yıldızı Brezilyalı Davidson

Süper Lig'de geçen sezon 5'inci olarak dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'da bir taraftan yıldız isimler takımdan ayrılırken, diğer taraftan ise transfer atağı sürüyor.
Özellikle hücum alanında büyük bir değişim yaşaması beklenen turuncu yeşilli takımda son transfer haberi Portekiz'den geldi.
PORTEKİZ BASINI DUYURDU
Portekiz basınında yer alan haberde Alanyaspor'un Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson da Luz Pereira'yı kadrosuna kattığı açıklandı. Haberde konuyla ilgili Davidson'un görüşlerine de yer verildi.
HEM GOL HEM ASİST
Davidson, Alanyaspor'a transfer iddialarını doğrularken, bu kararda Alanyaspor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olması olduğunun altını çizdi.
Kanatlarda görev alan 29 yaşındaki
Davidson, takımıyla son 2 sezonda
81 maçta görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu
bu maçlarda 18 gol atıp, 12 de
asist yaptı.