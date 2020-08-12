Su altında nişanlandılar

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Caner Erkek (29), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler mezunu Seval Opalay'a (27), 7 yıllık birlikteliğin ardından su altında evlenme teklifi etti. Sıçan Adası'nda yapılan dalış sırasında 5 metre derinlikte, 'Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık 'Seval'de boğulur. Sende boğulmaya razıyım sevgilim. Benimle evlenir misin' yazılı pankart açan Erkek, kız arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine Opalay'a yine su altında nişan yüzüğü taktı.Kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi için su altını seçtiğini söyleyen Caner Erkek, "Su altında böyle bir sürpriz hazırlamak istiyordum. Bu konuda en büyük yardımcım dalış eğitmeni Sunay Yıldız oldu. Bu sürprizi birlikte hazırladık" dedi. Dalış eğitmeni Sunay Yıldız ise "Evlilik teklifi ve nişan yüzüklerinin takılması bizim için de heyecan verici oldu" diye konuştu.