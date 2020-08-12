Sürgün düzenlemesi

Seçimin ardından binin üzerinde işçiyi çıkartan ve bin 500 işçiyi de sürgüne gönderen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamasını yasal zemine oturtmak için meclis kararı aldı. Başkan Muhittin Böcek, 'statülerine bakılmaksızın hizmetine ihtiyaç duyulan personelin ilçe belediyeleri emrine geçici olarak görevlendirilmesine' ilişkin yetki talebini belediye meclisine getirdi.Görevlendirme adı altında işçilerin sürgün edileceği iddiası tartışma yarattı. AK Parti ve MHP grup sözcülerinin 'geçici görevlendirmelerin personelin muvafakatı alınmak kaydıyla uygundur' şeklinde şerh düşmesi talebi kabul edilmedi. CHP, İYİ Parti, DSP ve Saadet Partisi'nin oylarıyla oy çokluğuyla madde kabul edildi. Görevlendirmeyi kabul etmeyen çalışanların iş akitleri feshedilebilecek.HAK İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, yapılan bu düzenlemenin işçi sürgünlerini meşrulaştırmaya yönelik olduğunu ifade etti. Büyükşehir'in bugüne kadar bin 500 kişiyi zaten sürgüne gönderdiğini hatırlatan Kandil, "Büyükşehir Belediyesi çalışanları zaten sürüyordu. Büyükşehir Belediyesi'nde sürgün edilecek kişi kalmadığı için bu kez yönetim ilçe belediyelere el attı. Mesele Kumluca Belediyesi'nden bir çalışan Büyükşehir'in emrine geçecek ve Gazipaşa'ya, Gazipaşa'da çalışan işçi kardeşimizi Kaş'a sürebilecek" diye konuştu. Muhammed Talha Kandil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürgünleri önlemek için 29 Şubat 2020 tarihinde iptal ettiği bir görevlendirme kanunu olduğunu hatırlatarak, düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini savundu.