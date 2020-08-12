Yangınlarla savaşa destek

ISPARTA Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki yangınlara erken müdahale edebilmek için 4 mahalleyi kapsayan itfaiye müdürlüğü bünyesinde yeni bir grup amirliği kurdu. Merkezi dualarla açan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Isparta Merkez ile birlikte Yenice, Davraz Mahallesi itfaiye noktalarının bulunduğunu Işıkkent ile bu sayının 4'e çıktığını belirtti.Isparta'da 60 itfaiye personeliyle hizmet verildiğini anlatan Başdeğirmen, araç altyapısını da geliştirdiklerini söyledi. 28 metre uzunluğunda merdivene sahip itfaiye araçlarına sahip olduklarına dikkat çeken Başdeğirmen, "Şu anki imkanlarla itfaiye aracımız 7'nci kata kadar müdahale edebiliyor. 8'inci kattan sonra oluşacak yangın ve diğer olumsuzluklara müdahale şansımız yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize 44 metre merdiveni olan itfaiye aracı hediye etti. Aracımız gümrüğe geldi. 15 kata kadar olan binalara müdahale edilebilecek" dedi.