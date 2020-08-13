112 kilogram ile rekor yağış

BURDUR'UN Bucak ve Ağlasun ilçelerinde, sele neden olan yağışın rekor düzeyde olduğu açıklandı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bucak ve Ağlasun ilçelerinde, yağış rekorları kırıldı. Bölge Müdürü Latif Gültekin, "Bucak'ta metrekareye düşen 112 kilogram ile ağustos ayının yağış rekoru kırıldı. Ağlasun ilçesinde ise 110 kilogram ile tüm zamanların yağış rekoru kırıldı" dedi.Bu tip yoğun yağışların sel riski taşıdığının altını çizen Gültekin, "Bunlar çok ciddi yağışlar, Bu yağışlar muhtemelen fırtına hücresi dediğimiz tek hücreli fırtınalar. Ancak iki saat sürmesi nedeniyle çift hücreli yağış fırtınasına yol açmış olabilir" diye konuştu.