Alanyaspor’a gelen coşuyor

AYTEMİZ Alanyaspor'a gelen oyuncuların performansındaki yükseliş dikkat çekiyor. Alanya'da sergiledikleri futbolla değerini katlayan isimler listesine eklenen son isim ise Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas oldu. Performansıyla takımına başarıyı getiren en önemli isimler arasında yer alan Bakasetas, transfer sezonunun da en fazla konuşulan isimleri arasında yer aldı.yeşilli takımın Yunanistan'ın AEK takımından transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla takımına başarıyı getiren en önemli isimlerden biri oldu. Süper Lig'de 34 maçta 2 bin 841 dakika sahada kalan Bakasetas, 10 gol attı. Takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri olan Bakasetas, Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta 4 gol kaydetti.Yunan ekibi Panionios'ta 36 maçta 12 gol kaydetme başarısını gösteren BakAsetas, Akdeniz temsilcisinde bu sezon attığı 14 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı. Bakasetas'ın Süper Lig'de gol attığı 9 maçta ise Alanyaspor mağlubiyet yaşamazken, bir beraberlik ile 8 galibiyet elde etti.performansıyla transfer sezonunun gözde oyuncuları arasına giren Bakasetas'ın ismi yurt içi ve yurt dışından birçok kulüple anılıyor. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Bakasetas için "Sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi var. Türkiye'deki kulüplerin alabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.