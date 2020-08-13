Anneden yardım çığlığı

Antalya'da Döndü Sert (56), doğuştan omurilik hastası oğlu Hidayet Öztürk'e (36) hem anne, hem baba, hem de bakıcılık yapıyor. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde oturan anne Döndü Sert, oğlu Hidayet Öztürk'ün doğuştan hasta olması nedeni ile yürüyemediğini söyledi. Sert, "Yürüyemediği için kalçasında da sıkıntı var" diye konuştu.Döndü Sert, kendisinin emekli olabilmesi ve eve para getirebilmesi için çalışmak zorunda olduğunu da kaydetti. Kendisinin tekstil işinde çalıştığını belirten anne Sert, "Ben emeklilik gününüm tamamlamak için çalışmak zorundayım. Engelli oğlumu evde tek başına bırakıyorum" dedi.Evde yatalak evladını tek başına bırakıp gitmenin kendisini çok üzdüğünü anlatan Döndü Sert, "Kahvaltısını yatağının yanına koyup gidiyorum. Çalışıyorum ama akşam eve dönene kadar aklım onda kalıyor" dedi. Oğluna hem babalık, hem annelik, hem de bakıcılık yapmak zorunda kalan Döndü Sert, "Oğlumun iyileşerek sağlığına kavuşması tek hayalim. Bunun için beyninden ve kalçasından ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ama bu yükün altından tek başıma kalkmam mümkün değil. Yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.