Doğa ile iç içe sanat kampı

MUĞLA'NINFethiye ilçesinde Rum evleriyle ünlenen Kayaköy Mahallesi'ndeki doğa ile iç içe olan sanat kampı, pandemiye rağmen yoğun ilgi görüyor. Bu yıl kapasitesi düşürülen kampta, sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanarak eğitim veriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli olarak 19 Temmuz'da başlayan kamp katılanlar hem eğleniyor, hem de sanat öğreniyor. oyma, seramik, büst mask, kilim, ritim, kasnak tuval, tohum ve fotoğraf atölyelerinin bulunduğu kamp 5 Eylül'e kadar devam edecek.Kayaköy Sanat Kampı yöneticisi Lara Ekiz sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterdiklerini anlattı. Kampta eşi ile birlikte yaşayan Ekiz, "Atölyelerimizde, köyde yaşayan eğitmen arkadaşlarımız var. Tam bir aile ortamına sahibiz" dedi.Katılımcılar arasında Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurtdışından gelen sanat tutkunları da var. Almanya'dan gelen 28 yaşındaki eczacılık öğrencisi Geraldine Bahr da "Burada insanlar mükemmel, atölyeler çok güzel. Türk kilimi yapmayı öğreniyorum. Bu kamp bana terapi gibi geliyor. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Yasemin Aksoy da "Hem eğlenip hem sanatla uğraşıyoruz" diye konuştu.