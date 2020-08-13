Eski başkan toprağa verildi

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde yaşamını yitiren eski belediye başkanlarından Halil Özkan (92) son yolculuğuna uğurlandı. 1973-1977 yılları arasında başkanlık görevi yapan Halil Özkan için ilk olarak Korkuteli Belediyesi önünde tören düzenledi.Cenaze törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek de katıldı. Başkan İşlek, "Korkuteli gelişiminde katkıda bulunmuş, kalp kırmamaya çalışmış Halil amcamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı haklarınızı helal ediniz" dedi.Çayırlı Camii'nde İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özkan Alaaddin Mahallesi Belenaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.