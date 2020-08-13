Gençler zehirden uzak tutulacak

ANTALYA'NIN Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi, ilçede uyuşturucu kullanan gençleri topluma geri kazandırmak için proje başlattı. Belediye Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda projeye ilişkin yapılan toplantıya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım, Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber, Gençlik Meclisi Başkanı Tufan Telemen, ilçedeki muhtarlar ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.Kötü alışkanlığı olan gençlere daha kolay ulaşabilmek amacıyla muhtarlarla iş birliği içerisinde yapılacak olan çalışmalarda akran danışmanlığı üzerine bir proje geliştirilecek. Gençlik Meclisinde bulunan gençlerle ailelere ulaşılarak kötü alışkanlığı olan gençlerin özgüvenlerini tekrardan kazandırmak ve eksiklerini gidermeye çalışılacak. Özellikle metruk binalarda uyuşturucu kullanan gençlerin tespit edilerek ailelerine de ulaşılacak ve gerekli destek sağlanacak. Gençlerle sosyal aktivitelere daha fazla ağırlık verilecek ve topluma kazandırılması kolaylaştırılması amaçlanıyor.