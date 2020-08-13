Halka toz işkencesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı ilçesinde 6 ay önce başladığı yol çalışması adeta yılan hikayesine döndü. İlçenin merkezi konumundaki Atatürk Caddesi'nden başlayan çalışma ilçede bulunan hipodromun önüne kadar ancak gelebildi. Arada geçen sürede 4 kilometrelik yolun sadece 800 metrelik bölümünün asfaltlanabilmesi ilçede alay konusu oldu.İlçenin Kırkgöz Gölü ve ilerisine tek bağlantı noktası olması nedeniyle yol tamamlanamadan açıldı. Çalışmalar için asfaltı sökülen toprak yol, hem araç sürücüleri hem de bölgede yaşayan vatandaş için tam bir çile haline geldi. Araçlar adeta tarlaya dönen yolda tedirginlik içinde ilerlerken, diğer taraftan araç hareketliliği nedeniyle bölgede toz sorunu da yaşanmaya başladı. Bölge halkı toz solumaktan bıktı.AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, bitirilemeyen yol için tepki gösterirken 'dağ fare doğurdu' dedi. Yaşananları 'trajikomik' olarak nitelendiren Bekir Kıvrım, "Madem bitirilemeyecek keşke yola başlanmasaydı. Var olan asfalt da söküldü. Halkımız perişan oldu. Yolun ne zaman biteceği belli değil. Sorularımıza da net cevap alamıyoruz. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Ufukta sorunun çözüleceği görülmüyor" açıklamasında bulundu.Döşemealtı ilçesinin yerel seçimin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından adeta unutulduğunun altını çizen Bekir Kıvrım, "Seçimin üzerinden neredeyse 16 ay geçti. Bu süre içerisinde bir tek çivi çakılmadı. Büyükşehir Belediyesi sadece bir kanalizasyon çalışması yaptı. O projenin de ödeneği zaten eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde hazırlanmıştı" ifadelerini kullandı.İLÇEDEKİ yol çalışmasında belediyenin iş makinelerinin Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Koordinatörü İsa Akdemir'in 15 km uzaklıktaki Başköy'deki tarlasını temizletmek için kullandığını SABAH Akdeniz gündeme taşımıştı. Yol çalışmasının dolgu malzemelerinin de Akdemir'in temizlenen tarlasından getirildiği öne sürülmüştü. Aylardır devam eden yol yapım çalışmasının uzamasının nedeni olarak bu olay gösterildi.