Köyler sporla buluşuyor

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Köylerimizi Sporla Buluşturuyoruz' adlı proje kapsamında yetkililer, Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi'ndeki çocuklarla buluştu. Müdürlük bünyesindeki gençlik merkezi görevlileri, spor antrenörleri, Yuva mahallesindeki 80 çocuğu 12 spor branşıyla tanıştırdı.Çocuklar düzenlenen etkinlikte bisiklet sürüp, badminton, eskrim, atletizm, dart, tenis, futbol gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.Antalya Gençlik ve Sor İl Müdürlüğü, 19 ilçede projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Çalışma diğer ilçelerde de sürecek.