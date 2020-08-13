Kudret narı bereketi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Mustafa Şahin, pandemi döneminde işsiz kaldı. Yaklaşık 5 yıldır kudret narı üreticiliği yapan arkadaşı Ayşenur Yuva vasıtasıyla üretime giren Şahin, evinin bahçesinde boş olan seraya kudret narı dikti. Şahin, serada 3 ayda yetiştirdiği kudret narını internet üzerinde tanesi 7 lira, kilosunu ise 30 liradan satışa çıkardı. Şahin, şimdiden Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyanın 4 bir yanına ihracata başladı.Çalıştığı işletmenin pandemi döneminde kapandığını ifade eden Şahin, kudret narının sağlığa faydası olduğu öğrenince de üretimine başladığını anlattı. Şahin, "Tamamen sağlık açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu kudret narını insanların faydasına hizmetine sunmak adına üretime girdik. Bir dönümden yaklaşık 2.5 ile 3 ton arasında ürün elde edebiliyoruz. Dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz" dedi.Yaklaşık 5 yıldır kudret narı üretimi yapan uluslararası ilişkiler uzmanı Ayşenur Yuva ise "Kendi bahçemizde amatörce ektiğimiz kudret narlarını eşimize dostumuza hediye ederken, faydasını görmeye başladılar. Daha sonra bu işi biz ticarete çevirmeye karar verdik. İçerisinde yüksek oranda C ve E vitamini ile yüksek kalitede protein var. Ancak bizim ülkemizde bilinmiyor. Bu meyvenin ülkemizde tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.