Okuma saati başlıyor

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, şehre atanmasının ardından ilk kez basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, özellikle eğitim konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Görev süresi boyunca eğitime ayrı bir önem gösterdiğini belirten Yazıcı, Antalya'da da eğitimle ilgili proje, çalıştay ve seminerler düzenleyeceklerini, bir yol haritası çıkararak şehri özgü eğitimle ilgili bir plan hazırlayacaklarını açıkladı.Vali Yazıcı özellikle geride görünen okulları gün yüzüne çıkartarak oralarda farkınladık oluşturacaklarını söyledi. Okuma konusuna özellikle takıntılı olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, "Tek şartım her okulda okuma saati düzenlemesi olacak. Çocuğumuzun okuma alışkanlığını kazanmasını sağlamış olacağız. Devlet okullarında da Gündoğmuş'tan Kaş'a tüm okullarda tek ön şartım bu olacak" ifadelerini kullandı. Yazıcı, olumsuz hava koşullarında eğitimin devamıyla ilgili tavrının sorulması üzerine ise, "Sokakta araba gidiyorsa okulu açarım. Zor tatil veririm" ifadelerini kullandı.KORONAVIRÜS salgını hakkında Antalya'nın iyi illerden birisi olduğunu belirten Yazıcı, şu anda 9 kişinin yoğun bakım, 5 kişinin ise dolunum cihazına bağlı entube olmak üzere 14 hastanın olduğunu belirtti. Yazıcı, "Bu rakam bir eksiliyor 2 fazlalaşıyor. Ben geldikten sonra entube sayısı hiç 20'yi görmedi" dedi. Vefat sayısında nüfusa göre en iyi illerden olduğumuzu ifade eden Vali Yazıcı, Antalya'da 20 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da vaka artışları olduğunu açıklayan Yazıcı, " Şehri tehdit edebilecek bir durum yok. Bunun en temel göstergesi yoğun bakım ve vefat sayısıdır." dedi.GÖREV süresinin henüz 50'nci gününde olması nedeniyle şehri temsil eden değerler ve STKlar ile bir araya gelmeye gayret gösterdiğini belirten Yazıcı, "Şehirdeki herkesin turizme bu kadar bağlı olduğunu tahmin etmiyordum" dedi. Antalya'da turizmin yeniden toparlanmasının sevindirici olduğunun altını çizen Yazıcı, "Misafirlerimiz gelmeye başladı. Bugün giriş yapan 17 bin 571 Rus misafir var. Dün 22 bin Rus misafir geldi. Pik sayıyı havaalanımızda gördük" dedi. Görev yaptığı her bölgede yardıma muhtaç olan kitleye devletin şefkat ve merhametini göstermek için çalıştığını dile getiren Yazıcı, Antalya'da da bu grupla yakından ilgileneceğini bildirdi.