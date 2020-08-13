Önce temizlik sonra makyaj

ANTALYA'DA 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının olduğu Antalya Akvaryum'un bünyesinde yer alan Face 2 Face Wax Museum ilgi çekiyor. Müzede, bilim insanları, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli bulunuyor.Müzede, ABD Başkanı Donald Trump'tan ünlü bilim adamı Albert Einstein'a, pop idolü Michael Jackson'dan efsane boksör Muhammed Ali'ye kadar siyaset, bilim, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri yer alıyor. Serginin yıldızı ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, ziyaretçilerin teması ihtimaline karşın heykellerin her gün özel kimyasalla silinerek dezenfekte edildiğini anlattı. Çalışanlar ise ünlü isimlerin heykellerini silip temizledikten sonra bozulan makyajlarını yaparak, ziyaretçilerin izlenimine hazırlıyor.