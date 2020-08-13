Orgill sahaya çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Kocatepe Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve eğitsel oyunun ardından taktiksel oyun çalışması yaptı. Antrenmanda yeni transfer Dever Orgill de yer aldı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kırmızı beyazlı kulüp de sosyal medyadan transferi duyurdu. 2 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki Jamaikalı santrafor, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 5 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.
Akrep'te Gustavo Blanco'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Arjantinli forvet için İspanya'dan 4 talip olduğu öğrenildi.
STOPER VE ORTA SAHA
Fraport TAV Antalyaspor teknik Direktörü Tamer Tuna, stoper, orta saha, ofansif yönde atak oynayabilecek bir kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini açıkladı.
Tuna, Nuri Şahin ile görüşmelerin de olumlu gittiğini ancak henüz transferin netleşmediğini söyledi. Tuna, İstanbul takımlarının yakın takibindeki Nazım Sangare, Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı'nın da takım için önemli isimler olduğunu söyledi. Tuna, "Kulübümüze mali açıdan o değeri veren kulüp olduğunda, her türlü değerlendirilebilir ama şu an oyunculara sahibiz ve çalışmaktan da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.