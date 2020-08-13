Orgill sahaya çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Kocatepe Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve eğitsel oyunun ardından taktiksel oyun çalışması yaptı.Kırmızı beyazlı kulüp de sosyal medyadan transferi duyurdu. 2 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki Jamaikalı santrafor, geçen sezonAkrep'te Gustavo Blanco'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Arjantinli forvet için İspanya'dan 4 talip olduğu öğrenildi.Fraport TAV Antalyaspor teknik DirektörüTuna, Nuri Şahin ile görüşmelerin de olumlu gittiğini ancak henüz transferin netleşmediğini söyledi. Tuna, İstanbul takımlarının yakın takibindeki Nazım Sangare, Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı'nın da takım için önemli isimler olduğunu söyledi. Tuna, "Kulübümüze mali açıdan o değeri veren kulüp olduğunda, her türlü değerlendirilebilir ama şu an oyunculara sahibiz ve çalışmaktan da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.