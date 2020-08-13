Raylı sistem çalışması sürüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başlayan 3.Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor. Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak olan projede Meltem Bulvarı- 100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmın Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki bölümde çalışmalar sürüyor.İş makinelerinin çalıştığı 400 metrelik etapta kazı çalışmaları tamamlanırken hat çalışması başladı. Bölgede altyapı çalışması tamamlanırken, ray montajına başlanacak. Projede Meltem Caddesi'nden Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'na kadar raylar döşenmiş, Akdeniz Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'na kadar olan kısmındaki yol da geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı.