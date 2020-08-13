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Şimşek topbaşı yaptı

yeni sezon hazırlıkları için topbaşı yaptı. Teknik direktör yönetimindeki ilk idman öncesi Mustafa Pektemek’in kutlandı

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Şimşek topbaşı yaptı
AYTEMİZ Alanyaspor, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan Mustafa Pektemek için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Turuncu yeşilliler kutlamanın ardından antrenmana başladı. TAKIM HIRS KÜPÜ
Teknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Özellikle Lokman Gör ve Emircan Altıntaş'ın hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Dar alanda pas ve yön değiştirme çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçıyla sona erdi.
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Şimşek topbaşı yaptı
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