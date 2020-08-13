Şimşek topbaşı yaptı

AYTEMİZ Alanyaspor, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olanTuruncu yeşilliler kutlamanın ardından antrenmana başladı. TAKIM HIRS KÜPÜTeknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Özellikle Lokman Gör ve Emircan Altıntaş'ın hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Dar alanda pas ve yön değiştirme çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçıyla sona erdi.