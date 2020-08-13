Tarihi kent ortaya çıkıyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Seki Mahallesi'nde yer alan Syedra Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmalarında 2'nci sezon başladı. Antik kentte, 20 yılın ardından ilk kazı geçen yıl başlanmıştı. Alanya için son derece büyük bir önem arz eden kazı çalışmaları sütunlu cadde ve hamam yapısı içerisinde sürdürülmüştü. Çiçeği burnunda çalışmalar sonucu hamam içerisinde heyecanlandıran mozaik kalıntıları açığa çıkarılmıştı. Antik kent ilçede turizmin 12 aya yayılması planlarında kritik önem taşıyor.Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, çalışmaların 4 ay süreceğini ve kasım ayında tamamlanacağını açıkladı. Ergürer, kazısına başlanan Roma Hamamı'nda, Sütunlu Cadde'de, Bazilika ve Vaftiz Mağarası'nda çalışmalara devam edileceğini, kazısı neredeyse tamamlanan Şapel'de de kazı ve çevre düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, "Çalışmaların amacı yapıların mimarisini ortaya çıkarmak ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek. 2020 yılında gezi güzergâhı olarak planlanan yürüyüş yollarına ve doğal olarak oluşmuş patika yollara yakın yapılarda da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda bitki temizliği, yıkılan moloz taşların mimariden ayrılarak düzenlenmesi ve bazı bölümlerde merdivenlerin açığa çıkartılmasına gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.