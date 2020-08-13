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’nin mahallesine köprü

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Yunus Emre’nin mahallesine köprü
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde ünlü Türk şair ve mutasavvıfı Yunus Emre'nin doğduğu köy olan Seydiler ile Kocaçamlı arasına köprü yapılacak. Esen Çayı üzerinde gerdanlık gibi iki yakayı bir araya getiren köprü, iki mahalleyi birbirine buluşturacak.

BÖLGEDE TURİZM GELİŞECEK
Köprü ayrıca kaya mezarları, lahitleri, surları ile dikkat çeken Araxa antik kentine de ulaşımı kolaylaştıracak. Böylece Fethiye gibi turizm merkezlerinden ilçeye yönelik ilginin de artması bekleniyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Bu yatırım bölge halkına oldukça katkı ve zaman kazandıracaktır. Bu proje halkımıza verilen değerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu tür yatırımlar ödenek ve planlama istiyor. Hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.
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Yunus Emre’nin mahallesine köprü
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