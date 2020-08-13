Yunus Emre’nin mahallesine köprü

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde ünlü Türk şair ve mutasavvıfı Yunus Emre'nin doğduğu köy olan Seydiler ile Kocaçamlı arasına köprü yapılacak. Esen Çayı üzerinde gerdanlık gibi iki yakayı bir araya getiren köprü, iki mahalleyi birbirine buluşturacak.Köprü ayrıca kaya mezarları, lahitleri, surları ile dikkat çeken Araxa antik kentine de ulaşımı kolaylaştıracak. Böylece Fethiye gibi turizm merkezlerinden ilçeye yönelik ilginin de artması bekleniyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Bu yatırım bölge halkına oldukça katkı ve zaman kazandıracaktır. Bu proje halkımıza verilen değerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu tür yatırımlar ödenek ve planlama istiyor. Hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.