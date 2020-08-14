Akrep’te hedef Avrupa

FTAPORT TAV Antalyaspor'un Afyonkarahisar'daki kampı devam ediyor. Teknik direktör Tuna, gelecek sezonla ilgili değerlendirmede bulundu. Tuna geçen sezonun ikinci yarısında yakaladıkları başarı ve puan ortalamasını daha da yukarılara çekebilmek istediklerini söyledi. Antalyaspor'un bugüne kadar iyi futbol oynadığını savunan Tuna, oyunu daha da geliştirerek 'seyir zevki yüksek' hale getirmek istediklerini dile getirdi.ANTALYASPOR'UN Süper Lig'de hep hedefe oynayan bir takım olduğunun altını çizen Tuna, "Her zaman o ilk 10'un içerisinde yer alan, Avrupa kupalarına katılabilen, ileride bu organizasyonu daha güçlü hale dönüştürdüğümüzde de hedefin daha da büyüdüğü bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.TAKIMDA bunu başarabilecek futbolcuların olduğunu ifade eden Tuna, şu ana kadar Dever Orgill, Serdar Gürler ve Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer ettiklerini, bundan sonra da aralarına katılacak futbolcuların olacağını vurguladı. Tuna, "Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz. İstediğimiz yönde transfer politikamızı gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki harcama limitleri ve bütçeyi aşmadan, bu süreci yakalamak istiyoruz. Altyapıya da verdiğimiz büyük bir önem var. Altyapıdan gelen oyuncularımız kampa katıldı. Birçok genç ve yetenekli oyuncumuz var ama bu kadro yapılanmasında da hepsine şans veremiyoruz. Şu an aramızda olan kampa katılan, geçen sezon başka kulüplerde oyuncular vardı, onları da değerlendirme fırsatımız oldu. Güzel bir süreç yaşadık" açıklamasında bulundu.