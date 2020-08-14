Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Alın size düşünce özgürlüğü

Alın size düşünce özgürlüğü

Her fırsatta düşünce özgürlüğü nutukları atan ’de, sosyal medyadaki mesajları nedeniyle Konyaaltı teşkilatındaki 8 üye disiplin kuruluna sevk edildi. Sosyal medyada tepki yağdı

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Alın size düşünce özgürlüğü
HER fırsatta düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda nutuklar atan CHP skandal bir karara imza attı. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk başkanlığında toplanan yönetim kurulu, sosyal medyada parti yararlarını zedeleyici yayın yaptıkları, parti görevlilerine küçültücü ve hakaret içeren sözler söyledikleri gerekçesiyle 8 kişiyi İl Disiplin Kurulu'na sevk etti.

ELEŞTİRİ YAĞDI
Konuyla ilgili açıklama yapan Onur Duruk ise bazı parti üyelerinin sosyal medya aracılığıyla bir süredir parti kimliğine, parti üyeleri ve yöneticilerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan, hakarete varan söylemlerine yönelik parti içi disiplin mekanizmasının işletileceğini kaydetti. Onur Duruk, "Eleştirilere açığız ama hiç kimse partililerimize ve parti kimliğine hakaret edemez" dedi. CHP'nin bu kararı sosyal medyada eleştiri odağı oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alın size düşünce özgürlüğü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA