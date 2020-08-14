Alın size düşünce özgürlüğü

HER fırsatta düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda nutuklar atan CHP skandal bir karara imza attı. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk başkanlığında toplanan yönetim kurulu, sosyal medyada parti yararlarını zedeleyici yayın yaptıkları, parti görevlilerine küçültücü ve hakaret içeren sözler söyledikleri gerekçesiyle 8 kişiyi İl Disiplin Kurulu'na sevk etti.Konuyla ilgili açıklama yapan Onur Duruk ise bazı parti üyelerinin sosyal medya aracılığıyla bir süredir parti kimliğine, parti üyeleri ve yöneticilerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan, hakarete varan söylemlerine yönelik parti içi disiplin mekanizmasının işletileceğini kaydetti. Onur Duruk, "Eleştirilere açığız ama hiç kimse partililerimize ve parti kimliğine hakaret edemez" dedi. CHP'nin bu kararı sosyal medyada eleştiri odağı oldu.