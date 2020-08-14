Antalya açık hava müzesi

ANTALYA, tarihi ve doğal zenginlikleri ile açık hava müzesini andırıyor. Geçmişte Likya ve Pamfilya gibi antik uygarlıkların yanı sıra çok sayıda devletin de egemenliğinde kalan Antalya'da yaklaşık 20'si düzenlenmiş, 50'den fazla antik yerleşim bulunuyor. Tarih meraklılarının görmeden geçmemesi gereken ören yerlerinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle tekrar gündeme gelen Patara Antik Kenti yer alıyor.Kaş'a 30 dakika mesafedeki Patara, barındırdığı tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra eşsiz kumsallarıyla da görenleri etkiliyor. Demokrasinin ilk örneklerinden kabul edilen Likya Meclis Binası ve deniz feneri kalıntıları kentteki dikkati çeken eserlerin başında geliyor. Patara Antik Kenti'ne, temmuz ayında rekor ziyaretçi geldi. Antik kenti 66 bin 273 kişi ziyaret etti, 1 milyon 145 bin 790 lira gelir sağlandı. Bu rakam, tüm zamanların rekoru oldu. Geçen yılın temmuz ayında Patara Antik Kenti'ni 35 bin 946 kişi ziyaret etmiş, karşılığında 228 bin 311 lira gelir elde edilmişti.