Antikacıdan tarih fışkırıyor

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde hizmet veren antikacı koleksiyonunun genişliğiyle müzeleri aratmıyor. 45 yaşındaki Ahmet Sarsık tarafından hizmete açılan antikacıdaki en özel ürünlerden biri ise tarihi gramofon. 26 Haziran'da hayatını kaybeden ve İstanbul Kapalıçarşı'da Gramofon Baba olarak anılan Mehmet Öztekin'e ait tarihi gramofon, çok sayıda meraklıyı antikacıya çekiyor. Mağazanın tüm vatandaşlara açık olduğunu anlatan Mehmet Öztekin, yabancı turistlerin de koleksiyonuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Alanya'nın bir turizm merkezi olduğunun altını çizen Sarsık, "Amacım sadece bir antikacı açmak değil, tarihin yaşandığı bir mekan oluşturmaktı. Bu hedefime ulaştım" dedi.Antika işyerinde Osmanlı dönemine ait madalyon, kılıç, tüfek, altın akçe gibi Türkiye'ye özel eserlerin yanı sıra Rus ordusuna ait madalyon ve kurşun asker ile, Almanların meşhur bebekleri ve Alman ve Fransız askerlerin kullandığı süngüler gibi dünyanın farklı coğrafyalarına ait antikalar da var.