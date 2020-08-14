ANTALYA'DA kesintisiz bisiklet yolunun CHP'li Muhittin Böcek tarafından parçalara bölünmesine bisikletlilerin tepkisi sürüyor. Yolu genişletmek gerekçesiyle kaldırılan bisiklet yollarının otopark haline geldiğini vurgulayan vatandaşlar 'yol eskisinden daha darlaştı' şikayetinde bulunurken, bisiklet tutkunları ise yollarını geri istedi.SABAH Akdeniz'in haberi sonrası vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek belirtirken, belediye hesaplarından vatandaşlara verilen cevaplar ise şaşırttı. Araçların yol kenarına park etmelerinden dolayı bisikletlilerin geçişi engellenirken bu durumu belediyenin sosyal medyasına yazan vatandaşlara geri cevap olarak 'park yasağı kararı mevcuttur. Emniyete başvurmanız gerekmektedir' cevabı verildi. Belediyenin sosyal medya sayfasından verilen bir başka cevap ise 'Park yasağı kararı uygulaması cezai işlem yetkisi il emniyet müdürlüğüne aittir' olarak verildi. Vatandaşlar ise sorumluluğu üzerine almayan yetkililere 'bisiklet yolunu kaldırma amacınız tek şerit sıkıntısı olmasıydı', 'bütün iller bisiklet yolu yapmakla övünürken Antalya'nın hali', 'mevcut bisiklet yolları da yok olup gidecek' gibi tepkiler gösterdi.