Davidson’dan imza

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, transferlerin hepsini üst üste açıkladı. Şimşek, Vitoria Guimaraes'ten Brezilyalı Davidson ile Welinton De Souza'ya karşılık Beşiktaş'tan aldığı ve geçen sezon Demir Grup Sivasspor'da kiralık oynayan stoper Fatih Aksoy ve geçen sezon Yeni Malatyaspor'a transfer olan eski kalecisi Ufuk Ceylan'ı tekrar kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Davidson ise "Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Alanyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.