Kaza enflasyonu

SON dönemde kazalarda yaşanan artış korkutuyor. Antalya'nın Kepez, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde meydana gelen 6 kazada 7 kişi yaralandı. En ilginç kaza ise Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel Öğe'nin (29) kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden 1'i, yanına gelerek, kalçasından bıçakladıktan sonra bin 600 lirasını gasp etti. Öğe'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden 1'ini yakaladı. Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi çevreyolunda ise Mesut Günay (26) yönetimindeki 07 NKF 01 plakalı otomobil, kavşakta iddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu refüje çıkıp, tel örgülere çarparak savruldu. Tekerleği kopan otomobilin sürücüsü Günay başından yaralandı. Kazaya neden olan araç ise aranıyor.Manavgat Çevreyolu köprüsünde ise Osman Teke'nin kullandığı 07 ADC 516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki bariyerlere çaptı. Bir süre sürüklenen ve ters yöne dönen otomobile, arkadan gelen Ahmet Ali Çelik'in kullandığı 07 UJ 110 plakalı kamyonet çarptı. Akraba olan iki sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gazipaşa ilçesinde de M.Y.'nin kullandığı 07 UZ 767 plakalı otomobil, K.B. (16) idaresindeki 07 UB 785 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobilin üstünden takla atarak yere düşen motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. Yine Gazipaşa ilçesindeki bir diğer motosiklet kazasında ise 07 UB 424 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Okyay Şahin, savrulan moto