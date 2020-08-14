Şehit mezarında bayrak yakıldı

ANTALYA'NIN Döşemealtı ilçesinde bulunan şehit mezarlıkları tahrip edilerek Türk bayrağının yakılması, ilçede krize yol açtı. 1993 yılında Güneydoğu'da teör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan jandarma onbaşı Ahmet Küçükadalı ile 2013 yılında şehit olan orman muhafaza memuru Ömür Koyuncu'nun kabirlerinin mezar taşları yerinden sökülüp kırıldı. Şehit Ahmet Küçükadalı'nın kabri başında duran ve üzerinde Türk Bayrağı bulunan anıt da kırılarak, Türk bayrağı yakıldı. Yeniköy Mahallesi'nde önceki gün gerçekleşen olayda şehit yakınları ve bölge halkı olay yerine gelerek isyan etti. Büyük üzüntü yaşayan aileler sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, mezarlığa saldıran şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Uzun süredir mezarlıkta yaşadığı belirtilen 29 yaşındaki Zanlı A.Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği bilgisi gelirken polisin sinirlenerek bir anda olayı gerçekleştirdiği cevabını verdiği öğrenildi. A.Y.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce de olaylara karıştığı öğrenildi.