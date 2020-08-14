Şimşek Erzurum’da

Sezon hazırlıklarına Alanya'da başlayan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına Erzurum'da devam edecek. Takım Erzurum'a gitmeden önceden son çalışmasını ise Alanya'da yaptı. Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan gözetimindeki antrenmanda takımın istekliliği dikkat çekti.Turuncu yeşilli takım daha sonra ise 1'inci etap kampı için Gazipaşa'dan kalkan özel uçakla Erzurum'a gitti.Erzurum'da kondisyon yükleyecek olan Turuncu-yeşilli takım, burada en az iki hazırlık müsabakasına çıkacak.olan Alanyaspor'da futbolculara iki gün izin verilecek. İznin ardından Alanyaspor, 2'nci etap kamp için 27 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeniden toplanacak. Düzce'de de hazırlık maçları oynayacakBaşkanı Ahmet Nur Çebi ise Alanyasporlu Welinton ile ilgili son durumu da paylaştı. Çebi, Welinton ile anlaşmanın pazarlıklardan dolayı uzadığını belirterek, "Kötü bir huyum var; çok pazarlık ediyorum. Onlarla da pazarlık ediyorum, huyum kurusun böyle bir huyum var" diye cevap verdi.