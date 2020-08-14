Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Şimşek Erzurum’da

Şimşek Erzurum’da

Aytemiz 1’inci etap kampı için Gazipaşa’dan kalkan özel uçakla Erzurum’a gitti. 10 gün sürecek kampın ardından 23 Ağustos’taki hazırlık maçı ile ilk etap çalışmaları bitecek

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Şimşek Erzurum’da
Sezon hazırlıklarına Alanya'da başlayan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına Erzurum'da devam edecek. Takım Erzurum'a gitmeden önceden son çalışmasını ise Alanya'da yaptı. Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan gözetimindeki antrenmanda takımın istekliliği dikkat çekti.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER
Turuncu yeşilli takım daha sonra ise 1'inci etap kampı için Gazipaşa'dan kalkan özel uçakla Erzurum'a gitti. Alanyaspor'un Erzurum kampı 10 gün sürecek. Erzurum'da kondisyon yükleyecek olan Turuncu-yeşilli takım, burada en az iki hazırlık müsabakasına çıkacak. 23 Ağustos'ta oynanacak hazırlık maçıyla ilk etap kampı tamamlayacak olan Alanyaspor'da futbolculara iki gün izin verilecek. İznin ardından Alanyaspor, 2'nci etap kamp için 27 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeniden toplanacak. Düzce'de de hazırlık maçları oynayacak Şimşek'in rakiplerinden biri de Erol Bulut'un ekibi Fenerbahçe olacak.

PAZARLIK SÜRÜYOR
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Alanyasporlu Welinton ile ilgili son durumu da paylaştı. Çebi, Welinton ile anlaşmanın pazarlıklardan dolayı uzadığını belirterek, "Kötü bir huyum var; çok pazarlık ediyorum. Onlarla da pazarlık ediyorum, huyum kurusun böyle bir huyum var" diye cevap verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek Erzurum’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA