Tatilin keyfi kaçtı

Dolandırıcıların son hedefi tatilciler oldu. Turizm şirketlerinin internet sitelerinin kopyasını hazırlayan dolandırıcılar, ucuz tatil arayanları ağlarına düşürüyor. Ön ödeme yaparak büyük bir umutla Antalya'ya gelen tatilciler, geldikleri turistik merkezlerde rezervasyon olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşıyor.Özellikle Kaş ilçesinde lüks villalarda yaşanan kopya siteler üzerinden tatil dolandırıcılığı, son olarak otellere de sıçradı. Son kurban ise Almanya'da yaşayan Baki Erdoğan (57) ve ailesi oldu. Baki Erdoğan, eşi ve 4 akrabasıyla birlikte Alanya'da tatil yapmaya karar verdi. Baki Erdoğan, belirledikleri otelde, internet sitesi üzerinden 3 bin Euro karşılığı 4 günlük tatil satın aldı. Parayı, internet sitesindeki hesap numarasına gönderdi.Aktarmalı uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen Erdoğan ailesinin hayal kırıklığı burada başladı. Servisle otele gitmeyi bekleyen aileye, şoförün kaza yaptığı, durumunun ağır olduğu söylendi. Bunun üzerine otomobil kiralayıp otele giden gurbetçi aile otelde ise tam bir şok yaşadı. Tatil hayali kuran 6 kişiye, resepsiyon görevlileri adlarına rezervasyon olmadığını söyledi. Kopya internet sitesi üzerinden dolandırıldıklarını anlayan gurbetçiler, jandarmaya şikayetçi oldu. Kalacak yerleri olmayan aile, otele, 3 bin Euro ödemek zorunda kaldı.Yaşadıklarını anlatan Baki Erdoğan, "Jandarma, 'öyle çok ihbar geliyor ki siz ne ilk ne son olacaksınız' dedi. Geçen günlerde, 3 doktor hanım rezervasyon yaptırmış, Giresun'dan gelmişler, ancak onlar da aynı şekilde dolandırılmış. Bizim kaldığımız otele genç bir çift geldi Hollanda'dan, onlar da aynı siteye para yatırmışlar" şeklinde konuştu.OLAYDAN sonra kızının sahte sitede yer alan numarayı tekrar arayarak, ses kaydı yaptığını ifade eden Erdoğan, "Kızım parayı geri isteyince dalga geçmişler. Ses kaydını jandarmaya verdik. 4 günlük tatil bize 6 bin Euro'ya mal oldu. Yurt dışından gelecek olanlar, rezervasyon yaptıkları yerleri kontrol etsin. Özellikle yanlış sitelere girmesinler" dedi.TÜRKIYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de son dönemde bu tarz dolandırılma olaylarının çok olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yapanların paranın tamamını ödeme gibi bir zorunlulukları olmadığını söyleyen Başkan Sili, "Mağdur olan misafirlerimiz kapıya geliyor, 'Ben ödedim, rezervasyonum var' şeklinde geldiği zaman bizler de üzülüyoruz. Her ne kadar fiyatları minimize ederek misafirlerimize, bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsak da bu insanlar iki kez para ödemiş oluyorlar. Bu hoş bir durum değil" dedi. Sili, tatile geleceklere ödemeyi yapmadan otelleri arayarak teyit etmeleri gerektiğini söyledi.