Taze taze kazanç

ANTALYA, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de 7 aylık ihracat performansı yüz güldürdü. 1 Ocak - 31 Temmuz'da bölgeden 1 milyar 72 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun 357 milyon 941 bin 611 dolarlık kısmı ise yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 285 milyon 90 bin 618 dolarlık ihracatın yapıldığı sektörde, bu yıl yüzde 25.55'lik artış oldu.Aylık bazda da yaş sebze ve meyve ihracatı 35 milyon dolardan, 43 milyon dolara çıktı. Yaş sebze ve meyve ihracatında ilk sırayı ise her dönem olduğu gibi domates aldı. Bölgeden ihracat artışının yaşandığı ikinci sektör ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri oldu. En fazla ihracat ise 106 milyon 944 bin dolarla Çin'e yapıldı. Çin'i ise 100 milyon 475 bin dolarla Almanya takip etti. Üçüncü sırada ise 89 milyon 222 bin dolar ihracatla Rusya yer aldı. Rusya'ya ihracat geçen yıla oranla yüzde 25.14 arttı.