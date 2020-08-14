Yunan oyuncuda koronavirüs çıktı

TATİL için ülkesi Yunanistan'a giden Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Siopis koronavirüse yakalandı. Siopis haberi kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Siopis geçen hafta düğüne katıldıktan sonra hamile olan eşiyle test yaptırdıklarını ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Siopis açıklamasında, "Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını, benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum." ifadelerini kullandı. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada da "Yunanistan'da karantinaya alınan ve tedavisi süren futbolcumuzun durumu, yapılacak ikinci testin sonucuna göre belli olacaktır" denildi. Mehmet AL / ALANYA