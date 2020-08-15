Açık kapıya beddualı uyarı

ANTALYA'DA açık bırakılan giriş kapısı nedeniyle hırsızlık olaylarının yaşanmasına sinirlenen bina sakini, sitemini kapıya astığı 'beddualı' yazılarıyla gösterdi. Görenleri şaşırtan olay Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Bina sakinlerinden Memduh Can Eyi (39) ise giriş kapısının açık bırakılması nedeniyle hırsızların binaya girdiğini düşünerek, komşularına defalarca uyarıda bulundu.
8 AYDA 6 HIRSIZLIK
Uyarılarına rağmen kapının hala açık bırakıldığını gören Eyi, yazdığı 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin. Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah. Amin' yazılarını kapıya asarak, tepkisini dile getirdi. Binada son 8 ay içerisinde 6 kez hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen Memduh Can Eyi, "Binada yaşayan vatandaşlarımız kapıyı açık bırakıyorlar. Hırsızlar giriyor, soygunlar gerçekleşiyor. Eşyalarımız, bisikletlerimiz gitti. Hırsızlardan bunaldım, apartmandaki komşulara söylemekten dilimde tüy bitti" dedi.