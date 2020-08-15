Akdeniz’in 10 devi

İSTANBUL Sanayi Odası için test yaptırmadı. (İSO), Türkiye'nin ikinci en büyük 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Listeye Antalya'dan 2 firma girerken, Isparta'dan 2, Burdur Bucak'tan 1 firma ile Batı Akdeniz Bölgesi ise listede 5 firma ile temsil edildi. Temmuz ayında açıklanan ilk 500 listesine ise Antalya'dan 5 firma girebilmişti. Böylece Antalya'nın ilk bindeki firma sayısı 7, bölgenin ise 10 oldu Antalya'dan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. firması 2018 yılında 224. sırada iken 2019 yılında 91. sıraya yükseldi. CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. de bu yıl listeye 358'inci sıradan girdi. Ekiciler'in üretimden satışlar toplamı 653.4 milyon TL, CW'nin ise 259.6 milyon TL oldu. Isparta'dan ORMA Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25'inci, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 242'nci ve Bucak'tan AS Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 114'üncü sırada yer aldı. Antalya'dan ilk 500 arasında ise sırasıyla AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş., ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş., Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. ve Eti Elektrometalurji A.Ş. girmişti.

BAŞARI ARTACAK

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin firmaları tebrik etti. Çetin, "Sanayi sektöründe değer üretmek zordur. Güçlü bir altyapı ve insan kaynağının yanı sıra, teknoloji kullanımında başarı ve yeni trendleri takip gerektirir, fedakarlık ister. İnanıyorum ki sanayi sektörü firmalarımız üretim kapasitelerini bilimle ve inovasyonla yoğurarak çok daha büyük başarılara imza atacaklardır" ifadelerini kullandı.