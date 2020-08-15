Alanya’da forvet bilmecesi

AYTEMİZ Alanyaspor'da forvet bilmecesi sürüyor. Takımın gol yükünü çeken Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona eren Senegalli golcünün alternatiflerini arayan turuncu yeşilli takımda son iddia Portekiz'den geldi.

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PORTEKIZ basını Porto'dan Vincent Aboubakar'ın Aytemiz Alanyaspor'a önerildiğini iddia etti. Eski Beşiktaşlı golcü için Galatasaray ve Fenerbahçe ile de görüşüldüğü iddia edildi. LİSTE UZUN

YILDIZ futbolcu yılda 1.5 milyon euro kazanırken, bu nedenle transferin zor olduğu konuşuluyor. Alanyaspor'un daha önce de CSKA Sofya'da forma giyen Ali Sowe ile görüşüldüğü iddia edilmişti.