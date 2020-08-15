Antalya’ya simge proje

FENİX Yapı tarafından Antalya'nın Konyaaltı Liman bölgesinde inşa edilecek 'Fenix Center'ın lansmanı yapıldı. Akra Otel'de düzenlenen toplantıda basın mensuplarına proje hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar birçok projeye imza atan firmanın hayata geçireceği proje ustalık eseri olarak tanımlanırken şehrin simge yapılarından biri olması hedefleniyor. Proje içinde barındırdığı otel, konut ve alışveriş merkezi konseptiyle dikkat çekiyor.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Şehrin ilk karma projesi olacak proje hakkında bilgi veren Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyip Mavi, "Proje bizim ustalık eserimiz ve Antalya'nın mihenk taşı olacak. Bu projeyi hayata geçirirken bugüne kadar her şey dahil otel konseptiyle özdeşleşen Antalya'ya yeni bir vizyon kazandırmayı hedefledik. Antalya'nın reel anlamda ilk karma projesi olacak" dedi. 25 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek projede bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Proje içerisinde dünyaca ünlü bir şefin imzasıyla gurme merkezi, defileler ve prestijli markaların olduğu moda merkezi, süit otel konseptiyle turizm merkezi ve doğal cephesi bulunan yeşil bir yaşam olanı olacak.