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Bagajda ölü bulundu

11 gündür kayıp olan Cezayirli işadamı otomobilin bagajında ölü bulundu. 19 yerinden bıçaklanan ’yi teşhis eden eşi sinir krizi geçirdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Bagajda ölü bulundu

Antalya'da 11 gün önce kaybolan Cezayirli 44 yaşındaki işadamı Mohamed Mekki, 19 kez bıçaklanarak öldürülmüş halde otomobilinin bagajında bulundu. Ailesiyle 2 yıldır İstanbul ve Antalya'da emlak işi ile uğraşan Mohamed Mekki, Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Mekki ve 07 MA 8918 plakalı otomobilini araştırmaya başladı.

BAGAJDA BULUNDU
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokak'taki park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis, Mohamed Mekki'ye ait 07 MA 8918 aracının bagajını açtı. İçinde günlerdir beklediği tahmin edilen Mekki'nin çürümüş cansız bedeni ile karşılaştı.


KATİLİN İZİ BULUNDU
ANTALYA Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside vücudunda 19 adet bıçak darbesi tespit edildi. Mekki'nin boğazının da kesik olduğunu belirlendi. Cinayet sırasında uzun süre boğuşma olduğunu belirleyen uzmanlar üzerinden çıkan elbiseleri incelemeye aldı. Kriminal uzmanları cinayet zanlısının delilleri elbisede kalıntıları tespit etti. Cinayet masası ekipleri katil veya katillerin yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.


EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
KORKUNÇ olayın ardından Mekki'nin eşi Sarah Deramchi Mekki morga geldi. Burada eşinin cesedini tespit etti. Gözyaşlarına boğulan Cezayirli Sarah, "Bunu yapan insan olamaz. Her yeri kesilmiş" diyerek sinir krizleri geçirdi. Otopsinin ardından işadamının cenazesi Cezayir'e havayolu ile gönderildi.

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Bagajda ölü bulundu
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