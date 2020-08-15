Dijital bale sınavı

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı Bale Programı, 2 özel yetenek sınavı bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle 'dijital' ortamda yapıldı. Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Salonu'nda gerçekleştirilen sınavda adaylar, sınava tek tek katılarak diğer adaylardan ve komisyondan izole bir şekilde sınava tabii tutuldu.

İLKE İMZA ATILDI

Jüri, öğrencileri anlık ses ve görüntü iletimi sistemiyle takip etti. Sınava katılan adaylar bulaş riski en aza indirilmiş şekilde sınavlarını tamamladı. Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, "Pandemi dönemi sanat eğitimi veren okullar içinde sistemi ilk uygulayan konservatuvarımız oldukça başarılı bir sınav dönemi geçirmektedir. Aldığı çevresel ve uygulama tedbirleri yanında Tıp Fakültesi'nin de desteğini aldık. Sınav esnasında öğrencilere bir paramedik sağlık görevlisi de eşlik etti" dedi.