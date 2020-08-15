Hedeflerini anlattı

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü olarak adını üniversite tarihine yazdırdı.

KADIN ZARAFETİ FARKI

Devir teslim törenine de kadın zarafeti yansıdı. Eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'a yaptığı hizmetler nedeniyle plaket veren Özlenen Özkan, Ünal'ı kapıya kadar yolcu edip otomobiliyle de uğurladı. Yeni ve temiz bir sayfa açarak göreve başlayacaklarını anlatan Özkan, hedeflerini de SABAH Akdeniz'e anlattı.

DÜNYA ÜNİVERSİTESİ

Makamına oturan Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin bilimde Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacağını söyledi. Özlenen Özkan, "Yeni projelerle Akdeniz Üniversitesi'ni daha ileri götürmek için durmadan çalıcağız. Her şey daha güzel olacak. Dünya üniversiteleri arasında üniversitemizi daha üst seviyelere getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

KENTLE BÜTÜNLEŞECEK

Yeni rektör Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarla kentten bütünleşeceğini söyledi. Bunun için üniversitenin her alanda bilime dayalı çalışmalar yapacağını da belirten Özlenen Özkan, "Üniversiteler ülkelerin sönmeyen yıldızlarıdır. Akdeniz Üniversitesi de yaptığı çalışmalarla bir yıldız gibi parlayacak" diye konuştu.