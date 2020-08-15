Lavanta sezonu sürüyor

BURDUR'UN Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan 'Lavanta Deresi', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nü ziyaret edenler, ardından Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi'ne gelerek, görsel şölenin tadını çıkarıyor.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI

375 dekar alanıyla Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğini taşıyan Akçaköy'deki Lavanta Deresi, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, lavanta bahçesine kurulan platformlarda ise bol bol fotoğraf çekiliyor. Lavanta bahçeleri gelin ve damatların da tercihleri arasında. Dış çekim için birçok ilden lavanta bahçelerine gelen gelin ve damatlar, burada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. Burdurlu fotoğrafçı Emrah Aksel, "Sadece Burdur'dan değil, İstanbul'dan, Ankara'dan daha uzak yerlerden buraya çekim için gelenler var. Antalya'ya tatile gelenler buraya gelip, lavantanın güzelliği içinde fotoğraf çektiriyor" dedi.