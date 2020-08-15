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Pedala Patara için basılacak

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Pedala Patara için basılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından gündeme oturan Patara, 19-20 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki gün, iki etap şeklinde gerçekleşecek olan yarışın ilk günü Antalya, ikinci günü ise Muğla bölgesinde gerçekleşecek.

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19 Eylül saat 11:00 da Antalya Kaş'tan start alacak olan yarışın 81 kilometrelik zorlu etabı Patara Leton Antik Kenti önünde son bulacak. Geceyi Patara'da doğal ortamda çadır da geçirecek olan yarışmacılar ertesi gün Patara Plajı ile Muğla Seydikemer arasında 71 kilometre pedal çevirecek. Organizasyona binin üzerinde amatör bisiklet tutkununun katılması bekleniyor.

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Pedala Patara için basılacak
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