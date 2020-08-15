Pilav ödüllü Survivor parkuru

Manavgat ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki Değirmenözü Mahallesi'nde kendilerine sosyal aktivite arayan gençler, kendi imkanlarıyla Survivor parkuru hazırlayarak yarışıyor. Ali Talak öncülüğündeki etkinliğe çok sayıda genç katılıyor.Kanyonda, Survivor programından esinlenerek oyunlar oynayan gençler 7 kişilik 2 takım toplam 14 kişi ile su parkuru, topuz atma ve balon patlatma gibi yarışmalar yapıyor.Ayrıca kazanan takım avcı pilavı ile ödüllendiriliyor. Sıcak havalarda kendi imkanları ile hazırladıkları parkurlarda yarışan gençler serin sularda hem yarışıp hem de eğleniyorlar.